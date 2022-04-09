Кухарчук поделился мнением об уходе легионеров из «Химок»

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением об уходе легионеров из подмосковного клуба.



«Нормально. Допустим, уехал Филип Дагерстоль у нас – да, ключевая потеря. Вот он и, наверное, Ламкель Зе, который хорошо влился в коллектив, забил «Локомотиву» два мяча. Не сказал бы, что их уход – катастрофа! Просто немного обидно терять хороших футболистов, да и в плане коллектива это потеря. Потому что иностранцы приехали классные и как футболисты, и как люди, никогда претензий не было. Обидно, да, но это переживётся. Все всё понимают – какая ситуация у нас сейчас. Это только их решение – обсуждать это не имеет смысла. Жизнь продолжается, играем дальше», — цитирует Кухарчука «Спорт Бизнес Online».