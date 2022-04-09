Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ахмат» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кухарчук поделился мнением об уходе легионеров из «Химок»

Кухарчук поделился мнением об уходе легионеров из «Химок»
Комментарии

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук поделился мнением об уходе легионеров из подмосковного клуба.

«Нормально. Допустим, уехал Филип Дагерстоль у нас – да, ключевая потеря. Вот он и, наверное, Ламкель Зе, который хорошо влился в коллектив, забил «Локомотиву» два мяча. Не сказал бы, что их уход – катастрофа! Просто немного обидно терять хороших футболистов, да и в плане коллектива это потеря. Потому что иностранцы приехали классные и как футболисты, и как люди, никогда претензий не было. Обидно, да, но это переживётся. Все всё понимают – какая ситуация у нас сейчас. Это только их решение – обсуждать это не имеет смысла. Жизнь продолжается, играем дальше», — цитирует Кухарчука «Спорт Бизнес Online».

Новость по теме
Кухарчук — о Юране: только положительные моменты. Плюс штаб: сильный аналитик, помощники
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022