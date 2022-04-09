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Сергей Юран: ждал вбросы раньше, но они начались сейчас. Посмотрите на табло

Сергей Юран: ждал вбросы раньше, но они начались сейчас. Посмотрите на табло
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В случае с пенальти — там было нарушение, ничего не поделаешь. Разберём момент, это технический брак. Придержал за руку игрока ЦСКА наш защитник.

Сильно уважаю журналистов, но игроков тоже нужно уважать. Я ждал вбросы раньше, но они начались сейчас. Посмотрите на табло, там всё будет понятно», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.

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