Сергей Юран: ждал вбросы раньше, но они начались сейчас. Посмотрите на табло

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над ЦСКА (4:2) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
«В случае с пенальти — там было нарушение, ничего не поделаешь. Разберём момент, это технический брак. Придержал за руку игрока ЦСКА наш защитник.
Сильно уважаю журналистов, но игроков тоже нужно уважать. Я ждал вбросы раньше, но они начались сейчас. Посмотрите на табло, там всё будет понятно», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Сегодня, 9 апреля, был сыгран матч «Химки» — ЦСКА. Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье и завершилась победой хозяев поля со счётом 4:2.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 9 апреля 2022
-
18:05
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:34
-
17:31
-
17:28
-
17:27
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:12
-
17:11
-
17:08
-
17:04
-
17:02
-
16:59
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:37
-
16:35
-
16:34
-
16:32
-
16:30
-
16:30