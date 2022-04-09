В «Нижнем Новгороде» прокомментировали поражение в матче с «Динамо»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 1:0. Единственный мяч был забит в концовке, защитник Кирилл Гоцук отправил мяч в собственные ворота.



«Обидное поражение, хорошо играли. По игре достойнее была бы ничья. Ход игры показал, что наиграли на ничью. Игроки с настроем и готовы к следующим играм. Задача — есть, игроки — борются. Игра показала, что у команды есть характер.

Обидно, что у нас уже не первое поражение дома на последних минутах: пропускаем какие-то неочевидные, обидные голы. Надеюсь, исправятся», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.