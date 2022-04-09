Валерий Масалитин рассказал, кто из игроков ЦСКА провалил матч с «Химками»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал поражение армейцев в матче 24-го тура РПЛ с «Химками». Встреча завершилась победой подмосковного клуба со счётом 4:2.
«Не то что позорная игра… Всё-таки пытались выиграть. Впереди владели преимуществом, но ничего из этого преимущества не смогли конкретного создать. Было очень много брака впереди и неточных передач. То, что забили два — молодцы. Но это больше спонтанно, не разыгранные комбинации.
Во втором тайме не перестроились, были ошибки. «Химки» выжали всё, что могли, из своих моментов. Очень неудачно сыграл Фернандес в роли центрального защитника. Непонятно, почему не играл Фукс. Зайнутдинов и Гбамен сегодня полностью игру провалили. Первый гол случился по ошибке Гбамена, и в четвёртом голе он ошибся. Языджи впереди себя уже не столь ярко проявляет. Где-то, может, приходит усталость, и теряется такая мотивация с настроением. В той игре забили два и в той, но очень много пропускают. Сегодня и Акинфеев не выручил. По сегодняшней игре никого не выделишь: все были не в своей тарелке», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 9 апреля 2022
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