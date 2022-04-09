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«Мальорка» обыграла «Атлетико», прервав 6-матчевую победную серию «матрасников» в Примере

«Мальорка» обыграла «Атлетико», прервав 6-матчевую победную серию «матрасников» в Примере
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Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Атлетико». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит во втором тайме. На 68-й минуте пенальти в ворота «матрасников» реализовал нападающий Ведат Мурики.

Гол Мурики:

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Отметим, что поражение в матче с «Мальоркой» стало для «Атлетико» первым после шести подряд побед в чемпионате Испании.

После 31 сыгранного тура «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 57 очков. «Мальорка» с 29 очками находится на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».

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Испания - Примера. 31-й тур
09 апреля 2022, суббота. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Мурики – 68' (пен)
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