«Мальорка» обыграла «Атлетико», прервав 6-матчевую победную серию «матрасников» в Примере

Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Иберостар» в городе Пальма-де-Мальорка в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Мальорка» принимала «Атлетико». Хозяева одержали победу – 1:0.
Единственный гол был забит во втором тайме. На 68-й минуте пенальти в ворота «матрасников» реализовал нападающий Ведат Мурики.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Отметим, что поражение в матче с «Мальоркой» стало для «Атлетико» первым после шести подряд побед в чемпионате Испании.
После 31 сыгранного тура «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 57 очков. «Мальорка» с 29 очками находится на 17-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании – «Атлетико».
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