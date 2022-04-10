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«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Ортис.

Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Касинтура.

«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Кассьерра.

Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Маргасов, Прохин, Бурмистров, Попов, Ангбан, Жоаозиньо, Воробьёв.

«Сочи» набрал 39 очков в 23 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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