«Уфа» — «Сочи»: составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Сочи» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе города Уфы. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».



«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Кабутов, Агаларов, Фищенко, Ортис.



Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Касинтура.



«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Мелкадзе, Кассьерра.



Запасные: Заболотный, Адамов, Терехов, Маргасов, Прохин, Бурмистров, Попов, Ангбан, Жоаозиньо, Воробьёв.

«Сочи» набрал 39 очков в 23 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).