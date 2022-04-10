«Оренбург» проиграл «Кубани» в домашнем матче ФНЛ, «Енисей» одолел «Акрон»
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В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Оренбург» принимал «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв. Через 9 минут защитник «Кубани» Кирилл Большаков сравнял счёт. На 90-й минуте Большаков оформил дубль и вывел гостей вперёд. Через несколько секунд полузащитник «Кубани» Азамат Гурфов установил итоговый счёт.
«Кубань» набрала 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» (65) — на 1-м месте.
В другом матче тура ФНЛ «Енисей» обыграл «Акрон». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Кубань
Краснодар
1:0 Ковалёв – 40' 1:1 Большаков – 49' 1:2 Большаков – 90' 1:3 Гурфов – 90'
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