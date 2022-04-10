«Оренбург» проиграл «Кубани» в домашнем матче ФНЛ, «Енисей» одолел «Акрон»

В матче 32-го тура Футбольной национальной лиги сезона-2021/2022 «Оренбург» принимал «Кубань». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



На 40-й минуте счёт открыл полузащитник «Оренбурга» Юрий Ковалёв. Через 9 минут защитник «Кубани» Кирилл Большаков сравнял счёт. На 90-й минуте Большаков оформил дубль и вывел гостей вперёд. Через несколько секунд полузащитник «Кубани» Азамат Гурфов установил итоговый счёт.



«Кубань» набрала 37 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Оренбург» (65) — на 1-м месте.



В другом матче тура ФНЛ «Енисей» обыграл «Акрон». Встреча, прошедшая на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске, завершилась победой хозяев со счётом 3:2.