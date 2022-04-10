Арбитр Федотов объяснил, почему Безбородов отменил гол «Арсенала» в ворота «Спартака»

Российский арбитр Игорь Федотов объяснил, почему Владислав Безбородов отменил гол «Арсенала» в ворота «Спартака».

«Гол в ворота «Спартака» отменили правильно. Радакович нарушал правила, толкая Жиго. Безбородов правильно сделал, что дал завершиться атаке. Судьи на VAR тоже хорошо сработали: вмешались и пригласили Безбородова посмотреть на предмет нарушения правил со стороны игрока «Арсенала». Отмена гола — правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).