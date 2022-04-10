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Аджоев: Кангва правильно сказал, что судья матча со «Спартаком» — дерьмо

Аджоев: Кангва правильно сказал, что судья матча со «Спартаком» — дерьмо
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал судейство в матче 24-го тура, в котором тульская команда играла с московским «Спартаком». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 3:0.

«Вам нравится судейство (обращение к журналистам. — Прим. «Чемпионата»)? Так и напишите, что не нравится. Правильно Кангва сказал, что судья — дерьмо. Штрафовать? А чем? Как вы будете штрафовать? Есть судейское руководство — они должны штрафовать.

Кангва неправильно сказал? Правильно! Поддерживаю! Почему не засчитали гол чистый? Объясните? Если бы судья сам не забил сегодня, «Спартак» выиграл бы. 3:0? Какое 3:0? Я вас прошу. Мужики, вы поймите, это не очень», — передаёт слова Аджоева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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