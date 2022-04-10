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«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» благодаря дублю Николсона и голу Зобнина

«Спартак» разгромил тульский «Арсенал» благодаря дублю Николсона и голу Зобнина
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Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.

Счёт был открыт во втором тайме. На 53-й минуте отличился полузащитник Роман Зобнин, ему ассистировал Михаил Игнатов. На 57-й минуте преимущество хозяев удвоил Шамар Николсон, голевой пас отдал Александр Соболев. На 75-й минуте Николсон оформил дубль. На 86-й минуте вторую жёлтую карточку получил полузащитник «Арсенала» Кингз Кангва.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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Россия - Премьер-Лига. 24-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 0
Арсенал
Тула
1:0 Зобнин – 53'   2:0 Николсон – 57'   3:0 Николсон – 75'
Удаления: нет / Кангва – 86'
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