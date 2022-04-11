Дембеле требует значительный подписной бонус за новый контракт с «Барселоной»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле требует у испанского клуба значительный денежный бонус за подписание нового контракта. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, это требование может задержать подписание нового соглашения между 24-летним французским футболистом и испанской командой.

В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 21 матче во всех турнирах, забив два гола, а также отдав девять голевых передач. Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами.



Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии».

Обамеянг забивает головой с навеса Дембеле:

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