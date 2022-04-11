«Милан» хочет подписать действующего чемпиона Европы

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди в летнее трансферное окно может стать игроком «Милана». «Нерадзурри» проявляют интерес к 27-летнему футболисту сборной Италии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По сведениям источника, Берарди является одной из главных целей «Милана» на ближайшее межсезонье, так как команда хочет усилить позицию фланговых нападающих.



В нынешнем сезоне в 27 матчах итальянской Серии А Берарди забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Нападающий является лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас». Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.



Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.