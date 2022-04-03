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«Наполи» и «Фиорентина» хотят подписать лучшего игрока Серии А по системе «гол+пас»

«Наполи» и «Фиорентина» хотят подписать лучшего игрока Серии А по системе «гол+пас»
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Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди может летом сменить команду. В услугах 27-летнего игрока заинтересованы «Наполи» и «Фиорентина», сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, помимо «Наполи» и «Фиорентины», за игроком следит «Милан».

В нынешнем сезоне в 27 матчах итальянской Серии А Берарди забил 14 голов и отдал 11 голевых передач. Нападающий является лучшим игроком чемпионата по системе «гол+пас». Соглашение между нападающим и «Сассуоло» истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость Доменико оценивается порталом Transfermarkt в € 35 млн.

Прошлым летом Берарди в составе сборной Италии стал победителем чемпионата Европы. В финале команда Роберто Манчини переиграла сборную Англии.

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