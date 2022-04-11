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Хаверц: в прошлом сезоне «Челси» подходил к матчам ЛЧ в качестве аутсайдера

Хаверц: в прошлом сезоне «Челси» подходил к матчам ЛЧ в качестве аутсайдера
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Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц рассказал об изменениях в команде спустя год после победы в Лиге чемпионов.

«Думаю, мы прибавили в зрелости с тех пор [как обыграли «Челси» в прошлом сезоне]. В команду пришли новые игроки, а некоторые ушли. Это нормальный процесс. Мы также стали более сплоченными, особенно после всех последних разговоров вокруг клуба. Полагаю, мы стали лучше как команда, стали более дружным коллективом. Надеюсь, что в таких матчах мы еще раз покажем свои лучшие качества, как сделали это в прошлый раз.

Конечно, по сравнению с прошлым годом все изменилось. Тогда мы всегда подходили к матчам в качестве аутсайдеров, а в этом сезоне выходим как действующие победители Лиги чемпионов», — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА на официальном сайте.

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