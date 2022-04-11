Председатель НБА присоединился к заявке Пальюки по покупке «Челси»
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Председатель Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Ларри Таненбаум присоединился к заявке cовладельца «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки по покупке лондонского «Челси». Об этом сообщает Sky News.
Пальюка возглавляет одно из предложений, которое было включено в шорт-лист Raine Group на фоне предстоящей продажи английского клуба.
26 февраля Роман Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
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