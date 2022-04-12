Ван Бастен — о стиле игры «Атлетико» с «Ман Сити»: разумнее было бы переключить канал

Бывший нападающий «Аякса», «Милана» и сборной Нидерландов Марко ван Бастен выступил с критикой игрового стиля «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити» (0:1).



«То, что делает «Атлетико», законно, разрешено, но я удивлён, что есть команда, 10 игроков которой 90 минут находятся за линией мяча и просто пытаются не пропустить гол.



Такая организация, как ФИФА, должна подумать над тем, как сделать футбол увлекательным. С таким стилем игры от футбола не получаешь никакого удовольствия. Было бы разумнее переключить канал или уйти смотреть Netflix. Только тренер выбирает такой стиль игры, просто неприятно видеть, как два таких футболиста, как Феликс и Гризманн, играют в обороне на протяжении 90 минут», — приводит слова ван Бастена Sky Sports.

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