Симеоне — о критике: у каждого человека есть своё мнение

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на критику после матча с «Манчестер Сити» (0:1) в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Не буду говорить о других. У каждого человека есть своё мнение, любой подход следует уважать. Я работаю, чтобы делать всё возможное ради «Атлетико». Чемпионат Испании очень сильно отличается от Лиги чемпионов. Сейчас мы полностью сосредоточены на предстоящей игре с «Мальоркой», — цитирует Симеоне Marca.
В субботу, 9 апреля, состоится матч 31-го тура испанской Ла Лиги «Мальорка» — «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой.
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