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Диего Симеоне ответил на критику стиля игры «Атлетико»

Диего Симеоне ответил на критику стиля игры «Атлетико»
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о том, собирается ли изменить стиль игры его команды.

«Мы не собираемся отходить от нашего стиля слишком далеко. Нужно находить возможности и создавать моменты. Надеюсь, мы сможем лучше комбинировать, быстрее переходить из обороны в атаку и качественнее использовать преимущества, которые дают нам контратаки.

Надеюсь, игроки проведут фантастический вечер. Мы очень мотивированы, в такой игре может случиться всё, – приводит слова главного тренера «Атлетико Мадрид» AS.

Завтра, 13 апреля, «Атлетико Мадрид», проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити». Первая игра между командами в Англии завершилась победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

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