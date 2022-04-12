Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий присоединился к донецкому «Шахтёру» для участия в благотворительных матчах. Об этом сообщила пресс-служба «горняков».



Футболист прибыл в расположение команды, которая проводит сбор на тренировочной базе сборной Турции.

Напомним, Ракицкий выступал за «Зенит» с зимы 2019 года. В нынешнем сезоне украинский защитник принял участие в 15 матчах чемпионата России, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. За сборную Украины Ярослав провёл 54 матча, в которых пять раз поразил ворота соперника. 6 ноября 2019 года Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной.



Ранее СМИ писали, что Ярослав Ракицкий может стать игроком греческого АЕКа или одного из турецких клубов.