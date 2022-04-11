Форвард «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему улетал из России во время матчей сборных
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, почему улетал из России во время перерыва в сезоне на матчи национальных сборных сборных. Напомним, ранее главный тренер сине-бело-голубы Сергей Семак заявил, что бразилец покинул страну по личным обстоятельствам.
«Я очень соскучился по дочке, мне хотелось ее увидеть. Кроме того, нужно было решить ряд вопросов, связанных с её документами. Слава богу, все бумажные дела сделаны, теперь Исис, так её зовут, однажды сможет приехать и навестить меня в России. Мы каждый день созваниваемся, я показываю ей, как за окном идет снег, она в восторге!» — сказал Юри Алберто в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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