Пятов: в 2009 году попробовал обменяться футболками с Акинфеевым, но он отказал. Бог отвёл
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Вратарь «Шахтёра» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как в 2009 году пытался обменяться футболками с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.
«В 2009 году после матча в Кубке УЕФА с московским ЦСКА я попробовал обменяться футболками с Игорем Акинфеевым, но он вроде отказал. Бог отвёл. Сжигать нечего», — приводит слова Пятова «Команда №1».
Напомним, Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2003 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 24 матчах Российской Премьер-Лиги, в 11 из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Пятов играет за «Шахтёр» с 2007 года. В нынешнем сезоне вратарь выступил в шести матчах украинской Премьер-лиги, в четырёх из которых не пропустил ни одного мяча.
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