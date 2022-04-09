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В ЦСКА высказались о продлении контракта с Игорем Акинфеевым

В ЦСКА высказались о продлении контракта с Игорем Акинфеевым
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Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с продлением контракта вратаря армейцев Игоря Акинфеева.

«Сейчас все валютные переводы из России сопряжены с проблемами. Но мы на связи со всеми, все понимают ситуацию. Есть определённый алгоритм.

У нас есть договорённость на словах с Акинфеевым. Не только с ним, но и с другими российскими игроками. Есть понимание», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

35-летний Игорь Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России, провёл за сборную 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

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