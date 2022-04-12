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Мерсон: в возрасте Роналду нельзя играть всегда. Рашфорд нужен клубу больше, чем Криштиану

Мерсон: в возрасте Роналду нельзя играть всегда. Рашфорд нужен клубу больше, чем Криштиану
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Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался о значении нападающих Криштиану Роналду и Маркуса Рашфорда для «Манчестер Юнайтед».

«Криштиану Роналду сейчас 37. То, что происходит в «Манчестер Юнайтед», будет доводить его до отчаяния. Он был одним из величайших игроков всех времён, но теперь он не может делать того, что делал раньше. Эта лига слишком тяжела. Я не собираюсь говорить: «Я же говорил вам», но я видел, как это происходит.

Он уволил Сульшера. Они побили рекорд по самой длинной серии выездных игр без поражений и играли определённым образом. Рангник заменил Маркуса Рашфорда в игре с «Эвертоном», когда тот был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед», потому что не хотел повторения того, что произошло в начале сезона в «Брентфорде».

Я был на той игре, и мне было стыдно. Он не должен оправдывать своё решение, поскольку он менеджер. В возрасте Роналду нельзя играть во всех матчах. «Манчестер Юнайтед» нужен больше Рашфорд, чем Роналду, в будущем», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

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