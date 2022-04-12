Экс-игрок «Арсенала» высказался, стоило ли клубу оставить Обамеянга

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон высказался, стоило ли клубу оставить Пьера-Эмерика Обамеянга в своём составе.

«Мы сильны задним умом, так что нет абсолютно никакого смысла оглядываться назад. Пьер-Эмерик Обамеянг забил 10 голов в 14 матчах за «Барселону», но Ла Лига не лучшая лига в мире. Футбол в Испании более свободный и открытый, а в своё время Обамеянг плохо влиял на «Арсенал». Тренеру пришлось принять такое решение, так как он оказывает негативное влияние на других игроков, никто не рассуждал, должен ли Обамеянг все еще быть в «Арсенале» три или четыре недели назад. Внезапно мы слышим, что Обамеянга не следовало продавать.

Вы должны смотреть на будущее клуба и на молодых игроков. Все они уважали Обамеянга, но в то время он оказывал плохое влияние. Артета сделал правильный выбор.

«Арсенал» не смог бы привести в этот клуб еще одного игрока, пока Обамеянг получал там £ 350 000 (€ 420 000) в неделю.