Блаттер и Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщает Sky Sports.
Им были предъявлены обвинения в ноябре прошлого года после шестилетнего расследования платежа в размере двух миллионов швейцарских франков, организованного Блаттером для выплаты Платини ещё в 2011 году.
Судебный процесс в Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне должен начаться 8 июня и продлится до 22 июня. Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что платёж был произведён без законных оснований, «нанёс ущерб активам ФИФА и незаконно обогатил Платини».
86-летний Блаттер и 66-летний Платини утверждали, что платёж был согласован устно, в качестве оплаты работы, проделанной Платини как консультантом в период с 1998 по 2002 год.
Дело, кульминацией которого стали обвинения, выдвинутые в ноябре прошлого года, было возбуждено прокуратурой в 2015 году, что фактически досрочно уволило Блаттера с поста президента ФИФА и привело к тому, что Платини, тогдашний президент УЕФА, отказался от участия в гонке, чтобы стать его преемником.
Оба столкнулись с отдельными расследованиями комитета по этике ФИФА, и им запретили заниматься футболом на восемь лет, а по апелляции этот срок сократили до шести лет.
- 12 апреля 2022
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