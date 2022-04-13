Анчелотти: считаю, что второй гол «Челси» был незаслуженным

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Челси» (2:3) прокомментировал проход испанской команды в полуфинал турнира.
«Нам пришлось помучиться. Думаю, нам не хватало желания забить, потому что не было такой необходимости. Считаю, что второй гол был незаслуженным, а после 0:3 мы раскрепостились и отдали все силы ради успеха. В конечном итоге победа заслуженная. После 0:3 мы почувствовали себя свободнее, и миру себя явила магия этого стадиона, магия этого клуба. Говорили, что испанские клубы уступают английским, но в полуфинал ЛЧ вышли два клуба Ла Лиги», — цитирует Анчелотти Marca.
Напомним, в первом матче «Реал» обыграл «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) со счётом 3:1. Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.
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