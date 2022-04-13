Томас Тухель объяснил, почему «Челси» проиграл «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал вылет из Лиги чемпионов. Напомним, по итогам двух матчей «Челси» проиграл «Реалу».

«Да, всегда больно проигрывать, но такие поражения мы можем переварить, потому что мы ни о чём не жалеем. Мы играли так, как хотели, мы показали качество и характер этой команды. Мы заслужили пройти дальше. Этого не должно было быть сегодня, нам просто не повезло. К сожалению, оба гола были забиты из-за наших серьёзных ошибок в расстановке, когда мы выиграли мяч. Это самая опасная ситуация, когда ты теряешь мяч после того, как выиграл его. Мы сделали это дважды. Также мы допустили несколько серьёзных ошибок в первом матче, и «Реал» ими воспользовался. Мы допустили слишком много таких ошибок», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счётом 3:1. В ответной встрече мадридцы проиграли со счётом 2:3, но по итогам двух матчей вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» завершил участие в турнире.