Кафу — о «Милане»: команде не хватает лидера

Бывший защитник «Милана» Кафу считает, что команде не хватает лидера, который смог бы привести «россонери» к чемпионскому титулу в чемпионате Италии.

«Команде не хватает лидера, который смог бы внушить всем остальным, что они действительно способны выиграть скудетто. У них было большое преимущество над остальными, а теперь всего два очка отрыва от «Интера» и «Наполи». Они остановились. Когда такое происходит, то другие команды пользуются этим», — цитирует Кафу CalcioNews24.

После 32 матчей «Милан» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 68 очков. На два балла отстают «Интер» (31) и «Наполи» (32). На их счету по 66 очков.

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