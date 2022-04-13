Советник Федуна Камоцци оценил шансы Бензема получить «Золотой мяч»

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о шансах нападающего «Реала» Карима Бензема получить «Золотой мяч» по итогам года.
«Я видел очень сильный «Челси», но «Реал», как всегда, смог спастись за счёт класса таких игроков, как Модрич и Бензема. Карим ещё не выигрывал «Золотой мяч», потому что сначала он добывал его для Криштиану Роналду, играя преимущественно на португальца. Однако в этом году, если мадридский «Реал» выиграет Лигу чемпионов, Бензема может выиграть и «Золотой мяч», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» (1:3) Бензема оформил хет-трик. В ответной встрече французский форвард забил решающий гол. По итогам двух встреч «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
- 13 апреля 2022
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