Симеоне — о Гвардиоле: люди с большим словарным запасом могут хвалить вас с презрением

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о том, проявлял ли наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола неуважение к мадридскому клубу во время ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов.
«Проявлял ли Гвардиола неуважение к нам во время матча? У меня нет оснований высказывать мнение о том, чтобы кто-то говорил плохо или хорошо. Очень умные люди с большим словарным запасом могут хвалить вас с презрением. Те из нас, у кого меньше словарного запаса, не дураки», — приводит слова Симеоне AS.
Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где сыграют с «Реалом».
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