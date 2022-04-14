Юрий Сёмин высказался о доминировании «Зенита» в российском футболе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал доминирование «Зенита» в российском футболе.
«Несомненно, «Зенит» является явным лидером РПЛ. Я думаю, здесь даже и вопросов ни у кого не возникает. Остальные должны сделать команду лучше, чтобы составить конкуренцию. Сейчас её составляет только «Динамо». Три года назад это был «Локомотив», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В 24 матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 52 очка, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу. На втором месте расположилось московское «Динамо», у которого на три очка меньше. Замыкает тройку московский ЦСКА, набравший в 24 встречах 43 очка.
«Зенит» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 сыграет с «Уралом». Встреча состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.
- 14 апреля 2022
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