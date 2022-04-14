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Семак: говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ неправильно

Семак: говорить о доминировании «Зенита» в РПЛ неправильно
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом». Игра состоится в субботу, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

«Для нас важнее всего — победить. «Урал» умеет обороняться. Будем работать над тем, чтобы создать как можно больше моментов и проблем для соперника.

Наши результаты даются нам очень напряженным трудом, все наши игры проходят в борьбе, говорить о доминировании в чемпионате неправильно.

Матч с «Ахматом» был приятным по результату, мы сохранили отрыв. Впереди — следующий тур, в котором ситуация повторится. Каждый следующий матч для нас и для соперника — как финал», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.

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