Контракт Куадрадо с «Ювентусом» автоматически продлится до конца сезона-2022/2023

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо в следующем сезоне будет защищать цвета «бьянконери». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, в соглашении прописан пункт об автоматическом продлении контракта до конца сезона-2022/2023 в случае выполнения ряда условий. При этом руководство «старой синьоры» готово предложить южноамериканцу новый трудовой договор с более низкой зарплатой. Сейчас 33-летний колумбиец получает в клубе около € 5 млн за сезон.

Напомним, Хуан Куадрадо был игроком «Челси» и выступал в АПЛ с 2015 по 2017 год, где за 13 проведённых матчей не отметился результативными действиями. В нынешнем сезоне Серии А 33-летний колумбийский полузащитник провёл за «Ювентус» 30 матчей, забив 4 гола и отдав 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Куадрадо в € 10 млн.