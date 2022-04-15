Араухо — о 2:3 с «Айнтрахтом»: учитывая уровень «Барселоны», можно сказать, что это провал

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Айнтрахтом» (2:3).



«Обидно проиграть эту игру. Несмотря на результат, мы провели хороший матч. Они наносили удары в нужные моменты. Они подошли к нашим воротам три раза и забили три гола. Есть ошибки, которые нельзя допускать, и именно поэтому мы не прошли дальше. Нам нужно было проявлять больше терпения и бдительности при контратаках.

Учитывая уровень нашей команды, можно сказать, что это провал. Мы хотели выиграть Лигу Европы. Мы должны поднять головы. Есть Ла Лига и следующий сезон, который, безусловно, будет прекрасным», — цитирует Араухо Marca.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Айнтрахт» и «Барселона» сыграли вничью, счёт – 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда, которая встретится с «Вест Хэм Юнайтед».



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