Полузащитник «Аталанты» де Рон: мы хотим вернуться в еврокубки в следующем сезоне

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг» (0:2).
«Я не могу полноценно проанализировать сегодняшнюю игру, в ней много разочарования. У нас не получалось сделать последнюю передачу, чтобы изменить результат. Было здорово играть в Европе. Мы хотим повторить это в следующем сезоне. Впереди ещё семь игр в итальянском чемпионате. Мы сделаем всё возможное, чтобы попасть в еврокубковую зону», — цитирует де Рона Tuttomercatoweb.
Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с «Рейнджерс».
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