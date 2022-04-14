Доменико Тедеско прокомментировал победу «РБ Лейпциг» в матче 1/4 финала ЛЕ с «Аталантой»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско высказался о победе в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с «Аталантой» (2:0).



«Фантастический вечер, здесь было нелегко победить. Нет никакого секрета в нашей победе: мы хорошо защищались и, в отличие от первого матча, нам удался гегенпрессинг», — цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.



Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».



Тедеско стал вторым экс-тренером «Спартака», который вывел команду в полуфинал еврокубков. Ранее в 1/2 финала Лиги чемпионов свою команду вывел Унаи Эмери, который также тренировал красно-белых.

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