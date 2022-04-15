Голкипер «Спартака» Свинов назвал лучших вратарей РПЛ

Вратарь московского «Спартака» Илья Свинов назвал лучших вратарей Российской Премьер-Лиги.



«У меня не было любимой команды. Очень нравился Акинфеев, поэтому следил за ЦСКА. Но нельзя сказать, что болел. Первый матч в заявке «Спартака» как раз был против ЦСКА. Вышел на разминку и думаю: «На одном поле с Акинфеевым разминаюсь — круто!»



Акинфеев в тройку лучших в РПЛ точно входит — даже сейчас, в своем возрасте. Кто ещё в твоей тройке? Сафонов. А третий?… Пусть будут сразу и Селихов, и Максименко, поставлю их на одну строчку.



Читал мнения, что Макси — слабый вратарь. Полный бред! Максименко начал играть в основе «Спартака» в 18, три года был первым номером. Да, случился непростой период, но это точно не говорит о том, что он слабый», — цитирует Свинова Sport24.