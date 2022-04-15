Свинов: не понимаю гадостей в адрес Федуна. Он делает для «Спартака» космические вещи

Вратарь московского «Спартака» Илья Свинов поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.
«Федун вкладывает много своих денег в «Спартак», но болельщики требуют от него продать клуб. Вот это прямо удивляет. Не понимаю, как можно писать гадости в адрес Федуна: человек вкладывает бешеные деньги, прилетает на каждый матч вне зависимости от своих дел, хотя, уверен, у него их много. Федун делает для клуба космические вещи. Таких людей единицы.
Грустно, что Коноплёва не стало. Уверен, он мог создать академию точно не хуже, чем у Галицкого. Я вообще удивлён, что в России ещё есть такие люди, как он, которые максимально вкладываются в футбол. Огромный ему респект за то, что продолжает финансировать «Краснодар», несмотря на сложности. Если бы таких людей было больше, может, и футбол в России был бы на очень высоком уровне», — цитирует Свинова Sport24.
- 15 апреля 2022
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