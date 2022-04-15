«Нужно в церковь сходить, свечку поставить». Захарян — о сейве вратаря «Ахмата» Гудиева

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Тяжёлая игра. Главное, что мы выиграли. Три очка в кармане — идём дальше. Слава богу, что догнали «Зенит». Осталось пять матчей, надо выкладываться на все 100 процентов. В первом тайме не хватало последнего паса, будем работать над этим компонентом.



Как опишу эпизод, когда вратарь «Ахмата» вытащил мяч после моего удара? Не знаю, может, нужно в церковь сходить, свечку поставить. Не повезло, вратарь хороший сейв сделал», — сказал Захарян в эфире «Матч Премьер».

С 52 очками «Динамо» догоняет «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям.