«Нужно в церковь сходить, свечку поставить». Захарян — о сейве вратаря «Ахмата» Гудиева

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал победу команды над «Ахматом» (2:0) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Тяжёлая игра. Главное, что мы выиграли. Три очка в кармане — идём дальше. Слава богу, что догнали «Зенит». Осталось пять матчей, надо выкладываться на все 100 процентов. В первом тайме не хватало последнего паса, будем работать над этим компонентом.
Как опишу эпизод, когда вратарь «Ахмата» вытащил мяч после моего удара? Не знаю, может, нужно в церковь сходить, свечку поставить. Не повезло, вратарь хороший сейв сделал», — сказал Захарян в эфире «Матч Премьер».
С 52 очками «Динамо» догоняет «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям.
- 15 апреля 2022
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