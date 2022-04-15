«Динамо» дома обыграло «Ахмат» и сравнялось с «Зенитом» по очкам в РПЛ

Сегодня, 15 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги на «ВТБ Арене — Центральном стадионе Динамо им. Льва Яшина» в Москве «Динамо» встречалось с грозненским «Ахматом». Матч закончился победой домашней команды со счётом 2:0. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 59-й минуте нападающий хозяев Фёдор Смолов получил передачу от Дениса Макарова и нанёс точный удар в дальний верхний угол ворот Виталия Гудиева. На 79-й минуте Константин Тюкавин получил передачу от Антона Шунина и увеличил преимущество хозяев.
С 52 очками «Динамо» догоняет «Зенит», занимающий первое место в турнирной таблице чемпионата России. У команды Сергея Семака — матч в запасе и преимущество по дополнительным показателям.
«Ахмат» с 32 очками остался на восьмой позиции.
Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Его ассистентами выступали Роман Усачёв и Варанцо Петросян, резервным судьёй был назначен Сергей Чебан. Арбитром VAR стал Владислав Безбородов, его помощником — Андрей Веретёшкин.
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