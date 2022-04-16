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Никитин: ЦСКА — родной дом. Но если бы забил другим на 95-й минуте — это то же самое

Никитин: ЦСКА — родной дом. Но если бы забил другим на 95-й минуте — это то же самое
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Защитник «Уфы» Алексей Никитин поделился эмоциями от забитого гола на 90+5-й минуте в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«ЦСКА — это мой родной дом (Никитин — воспитанник клуба. — Прим. «Чемпионата»). Для меня этот гол важен прежде всего тем, что наша команда набрала одно очко. Если бы я забил на 95-й минуте любой другой команде — для меня это то же самое. К ЦСКА у меня всегда были тёплые чувства: это дом, из которого я вышел в большой футбол.

Да, в текущем сезоне я забил «Спартаку» и ЦСКА. Скучно ли забивать другим? Моменты есть и с другими командами (смеётся). К сожалению, не получается реализовывать.

Конечно, мы мотивированы. Мы полны решимости и уверенности сохранить «Уфу» в Премьер-Лиге», — рассказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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