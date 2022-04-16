Криштиану Роналду забил со штрафного впервые с июля 2020 года

Сегодня, 16 апреля, во время матча 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Норвич Сити» (3:2) нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду оформил хет-трик.



Один из мячей португалец забил со штрафного. Это первый гол Роналду со штрафного после возвращения в «Манчестер Юнайтед». Отметим, что в последний раз форварду удалось забить с такого положения в июле 2020 года в бытность игроком «Ювентуса». Тогда нападающий отличился в матче 30-го тура итальянской Серии А сезона-2019/2020 с «Торино» (4:1).



Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги португалец сыграл в 25 матчах, в которых забил 15 голов и отдал три результативные передачи.