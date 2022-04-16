Леонид Слуцкий прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился эмоциями от ничьей в матче со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре РПЛ.
«В нашей ситуации вряд ли можем играть первым номером. Решили обороняться средним блоком, выбегать в быстрые атаки. Средний блок не должен переходить в низкий блок. Во втором тайме устали. Не можем делать равноценные замены из-за определённых обстоятельств. Благодарен ребятам, что выстояли, взяли очень важное очко.
У нас многие связки абсолютно несыгранны. «Спартак» заставил нас сесть в оборону, хотя в перерыве говорили, что этого нельзя делать. Справиться с такой парой форвардов, как Николсон и Соболев, не каждый может. Николсон — один из лучших нападающих в нашей лиге. Против него тяжело играть», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 16 апреля 2022
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