С. Бакаев: Слуцкий никак не поменялся. Он — позитивный человек: верит и надеется на нас
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Полузащитник казанского «Рубина» Солтмурад Бакаев высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком.
«Леонид Викторович никак не поменялся. Всё нормально. Он — позитивный человек: верит и надеется на нас», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 столичный «Спартак» принимал казанский «Рубин». Команды сыграли вничью — 1:1.
Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (26) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).
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