Фанаты «Лидса» купили рекламную полосу в аргентинской газете, чтобы поблагодарить Бьельсу

Болельщики «Лидс Юнайтед» решили поблагодарить бывшего главного тренера Марсело Бьельсу.



Как сообщает talkSPORT, фанаты выкупили рекламную полосу в аргентинской газете La Capital, которая является главной в родном городе Бьельсы Росарио, и опубликовали там слова благодарности тренеру, который вывел команду в АПЛ из Чемпионшипа.

Фото: Соцсети talkSPORT.

Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.



Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.