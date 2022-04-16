Фанаты «Лидса» купили рекламную полосу в аргентинской газете, чтобы поблагодарить Бьельсу

Болельщики «Лидс Юнайтед» решили поблагодарить бывшего главного тренера Марсело Бьельсу.
Как сообщает talkSPORT, фанаты выкупили рекламную полосу в аргентинской газете La Capital, которая является главной в родном городе Бьельсы Росарио, и опубликовали там слова благодарности тренеру, который вывел команду в АПЛ из Чемпионшипа.
Фото: Соцсети talkSPORT.
Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.
Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.
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