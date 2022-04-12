Гвардиола: дайте Бьельсе мою «Барселону» и посмотрите, как много трофеев он выиграет

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тренерском мастерстве экс-наставника «Лидса» Марсело Бьельсы.
«Дайте Бьельсе мою «Барселону» и посмотрите, насколько больше трофеев он выиграет. Дайте мне его «Лидс», и мы вылетим в Чемпионшип», – приводит слова Гвардиолы журналист Хуан Аранго в своём «твиттере».
Напомним, Бьельса возглавлял «Лидс» с 2018 года. Летом 2021 года специалист продлил контракт с клубом, однако продержался на своём посту недолго – в феврале 2022 года Марсело был уволен с поста главного тренера команды.
Марсело Бьельса — аргентинский экс-футболист, выступавший на позиции защитника. В 2001 году Бьельса был признан лучшим тренером мира по версии МФФИИС. До «Лидса» наставник работал в сборной Аргентины, сборной Чили, «Марселе», «Лацио», «Лилле» и нескольких других клубах.
- 12 апреля 2022
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