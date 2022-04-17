«Бавария» разгромила одного из аутсайдеров Бундеслиги — «Арминию»

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Арминия» принимала «Баварию». Гости одержали победу – 3:0.
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте автогол забил защитник хозяев Якоб Лаурсен. В добавленное к первому тайму время преимущество «Баварии» удвоил полузащитник Серж Гнабри, ему ассистировал Йозуа Киммих. На 84-й минуте хавбек Джамал Мусиала довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Роберт Левандовски.
После 30 сыгранных туров немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы набрали 72 очка. «Арминия» с 26 очками находится на предпоследнем, 17-м месте в таблице. Действующий чемпион Германии – «Бавария».
- 17 апреля 2022
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