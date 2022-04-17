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«Бавария» разгромила одного из аутсайдеров Бундеслиги — «Арминию»

«Бавария» разгромила одного из аутсайдеров Бундеслиги — «Арминию»
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Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Шюко-Арена» в Билефельде в рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Арминия» принимала «Баварию». Гости одержали победу – 3:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 10-й минуте автогол забил защитник хозяев Якоб Лаурсен. В добавленное к первому тайму время преимущество «Баварии» удвоил полузащитник Серж Гнабри, ему ассистировал Йозуа Киммих. На 84-й минуте хавбек Джамал Мусиала довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Роберт Левандовски.

После 30 сыгранных туров немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице. Мюнхенцы набрали 72 очка. «Арминия» с 26 очками находится на предпоследнем, 17-м месте в таблице. Действующий чемпион Германии – «Бавария».

Германия - Бундеслига. 30-й тур
17 апреля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Арминия
Билефельд
Окончен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Лаурсен – 10' (автогол)   0:2 Гнабри – 45+7'   0:3 Мусиала – 84'
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