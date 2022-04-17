«Он был необходим, он придаёт команде уверенность». Тренер «Краснодара» — о Сафонове

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук подвёл итоги матча с «Крыльями Советов» (0:2) в 25-м туре РПЛ.

«Ожидали этот сложный матч, знали сильные стороны соперника. Мы столкнулись с серьёзными проблемами. Каждый день у нас кто-то выпадал, с учётом жёлтых и красных карточек. Мы практически собрали тех ребят, которые были у нас. Сложный матч. Мне очень симпатична игра «Крыльев Советов». Тренер большой.

Хотел бы сразу поблагодарить болельщиков, которые приехали нас поддержать, а также местных болельщиков. Нам, наверное, не хватило смелых действий. Мы это всё понимаем. Лично я очень горжусь этими пацанами, которые совсем недавно играли в молодёжном первенстве, два месяца в ФНЛ, а сегодня уже в РПЛ. Да, пусть это получилось спонтанно. Но я вижу, как они преданы делу. Каждый день они бросают вызов в этом сложном чемпионате для них. Он требует адаптации, времени. Мы в них верим. Если они захотят построить хорошую карьеру, у них это получится.

Матвей Сафонов? Он отсутствовал три дня, он в хорошей форме. Это лидер, капитан. Он был необходим, он придаёт команде уверенность. Может, первый гол. Роль тренера – принимать решение. Такое решение принял я», — приводит слова Сторожука пресс-служба «Крыльев Советов».