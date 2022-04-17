Осинькин: стиль, несмотря на потерю в составе, позволяет «Краснодару» не терять лицо

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0).



«Счёт и количество моментов не должны обманывать в том, как протекала эта игра, характер матча. На протяжении всего матча нам было очень тяжело. Особенно было на чужой половине. Мы были готовы к тому, что под давлением не сможем отнимать мячи на чужой половине поля. Но мы были готовы и к любому развитию событий. После того как мы забили гол, нам стало проще играть по счёту. Но всегда было трудно.



Соперник был очень активен на протяжении всего матча. Тот стиль, несмотря на потерю в составе, позволяет «Краснодару» не терять лицо. Они играют в этот футбол с первого дня в академии и доходят до главной команды. Видно, что у команды есть потенциал, перспективы и будущее. Те команды, которые могли бы подумать, что «Краснодар» сейчас ослаб, передумают, когда увидят, сколько очков они взяли», — цитирует Осинькина официальный сайт «Крыльев Советов».