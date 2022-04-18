Лопетеги: «Севилья» боялась победить, но «Реал» должен был оставаться в меньшинстве

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о поражении своих подопечных в матче 32-го тура чемпионата Испании в домашней игре с мадридским «Реалом» (2:3).
«Конечно, «Реал» стал лучше во втором тайме, но и мы заметно улучшили игру после перерыва. Могу лишь отметить, что гости явно были должны оставаться в меньшинстве.
В перерыве мы говорили о том, чтобы продолжать матч в том же духе. Мы сделали три замены из-за травм, одну из них – по вине Камавинга. В целом игроки не понимали, как завершать моменты. Ощущение, будто «Севилья» боялась победить. «Реал» очень быстро сократил отставание и уже тогда заставил нас усомниться. Это грустно. Хороший первый тайм, но есть и вторая половина матча.
Игра рукой Винисиуса? Очевидный фол, это видели все», — приводит слова Лопетеги Marca.
Ламела поразил ворота «Реала».
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